Il Torino non molla Verdi, Tuttosport: già a gennaio ci fu un avvicinamento, Napoli disposto a trattare la cessione

Il Torino non molla la pista che porta all’attaccante del Napoli Simone Verdi: anzi, arrivano ulteriori conferme sull’interesse dei granata. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport:

“Verdi a luglio compirà 27 anni, ha un contratto fino al 2023 con il Napoli, ma dopo una stagione il suo destino è già in bilico. I vertici della società azzurra sono disposti a intavolare trattative per la sua cessione. Il Torino l’ha presa lunga, la rincorsa. Fin da gennaio: nel cuore della finestra invernale del mercato quando il club granata si mosse per verificare la disponibilità altrui a cedere il ragazzo. Ma il Napoli bloccò sul nascere ogni tipo di operazione. Il problema, ora, è convincere ad abbassare le pretese: troppo alte sono infatti giudicate le prime richieste di De Laurentiis (25 milioni)”