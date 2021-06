Calciomercato Napoli - Elseid Hysaj lascerà Napoli a costo zero e potrebbe firmare con la Lazio di Maurizio Sarri. Arrivano novità dall'edizione odierna de Il Tempo che rivela l'accordo trovato tra Lazio e Hysaj su una base di 1,7 milioni di euro di ingaggio a salire per 5 anni. Secondo Il Tempo manca poco per far si che Hysaj diventi il primo acquisto della Lazio di Sarri. Il calciatore si trasferirà in biancoceleste a parametro zero e dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con le aquile.