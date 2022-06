Il Tempo - Pepe Reina, la Lazio gli offre il ruolo da club manager: la risposta

Calciomercato Serie A - Il futuro di Pepe Reina sarà ancora in campo, farà il vice ad un nuovo portiere: la Lazio è infatti su Carnesecchi. Mentre lo spagnolo ex Napoli avrebbe rifiutato un ruolo da dirigente in biancoceleste.

Pepe Reina con la Lazio

Pepe Reina, ruolo da club manager alla Lazio: la proposta

A dare la notizia sul futuro di Pepe Reina è Il Tempo, secondo cui la Lazio ha offerto all'ex portiere del Napoli la possibilità di occupare un ruolo da dirigente nell’organigramma del club, come club manager, ma il portiere spagnolo ha rifiutato: vuole giocare ancora un’altra stagione. Nel dettaglio: