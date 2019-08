Il Sassuolo bussa alla porta del Napoli. Come riferito da Gianluca di Marzio nel programma mercato di SkySport, la società neroverde ci ha provato per Vlad Chiriches. Tuttavia il club azzurro ha richiesto una cifra impensabile per Giorgio Squinzi: 15 milioni di euro. L'idea, così, è quindi morta sul nascere.