Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha pubblicato un aggiornameto sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto postato tramite il suo profilo Twitter:

"Per l'attacco il Napoli tiene in considerazione anche Florian Thauvin. Non solo come alternativa agli obiettivi attuali. Il 26enne attaccante del Marsiglia piace anche a Inter e Roma"