Il Roma, Scotto: "Napoli in vantaggio per Boga. Azmoun? Difficile, alta la valutazione dello Zenit"

Ultime notizie calcio Napoli – Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano “Il Roma”, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L’idea dei calciatori è di dirsi contrari alla ripartenza della Serie A per questioni di salute: oltra alla questione relativa al Coronavirus c’è il rischio infortuni dovendo concentrare tantissime partite in pochi giorni. Al di là di questo, i calciatori accetteranno la decisione che sarà presa dalla federazione e non sono previsti all’orizzonte scioperi. Azmoun? Tra lui ed il Napoli c’è la famiglia, oltre alla valutazione molto alta che ne fa lo Zenit che punta molto su di lui. Boga piace ma con il Sassuolo non è facile trattare visto che lo valutano tanto. In ogni caso bisogna capire prima come si svilupperà la situazione in attacco. In ogni caso il Napoli sembra in vantaggio rispetto a tutte le altre pretendenti perché ha già allacciato rapporti con il giocatore ed il suo entourage”.