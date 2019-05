Il Roma, Scotto a CN24: "Il Napoli cerca parametri zero, potenziali affari. Lozano? De Laurentiis non prende calciatori rotti"

Giovanni Scotto, del Roma, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda sul canale 296 del Digitale Terrestre Campania. Ecco quanto dichiarato:

“Calciomercato Napoli? Un centrocampista di qualità secondo Ancelotti. Per De Laurentiis terzini e un attaccanti.

Il Napoli si sta adoperando per prendere dei parametri zero, dei potenziali affari, senza costosi oneri per percentuali agli agenti. Con Ilicic e Castagne si è fatto questo tipo di discorso, perché evidentemente non rinnoveranno con l’Atalanta.

Inglese è il sogno dell’Atalanta per metterlo in coppia con Zapata. Poi Verdi piace, Gomez sta invecchiando.

Castagne interessa, con Malcuit che ha propensioni offensivi farebbe una buona coppia. Lazzari ha dei costi che il Napoli giudica alti, stiamo sui 20 milioni e oltre.

Lozano è infortunato e De Laurentiis non vuole sentir parlare di auto rotte, ma fiammanti. Non c’è lesione al crociato, ma è fermo"