Il Roma - Kim-Napoli ai dettagli! Venerdì le visite mediche, poi il ritiro a Castel di Sangro: le cifre

Calciomercato Napoli - Affare ai dettagli, poi Kim Min-jae diventerà un nuovo calciatore della SSC Napoli. È lui il prescelto del club azzurro, per la conclusione delle trattative alla ricerca del sostituto di Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea.

Come scrive Giovanni Scotto de Il Roma, siamo ai dettagli per Kim al Napoli:

"Il Napoli sta definendo gli ultimi dettagli per l'acquisto di Kim e programmando le visite mediche, forse già venerdì. Il difensore coreano potrebbe partecipare da subito al ritiro di Castel di Sangro. Clausola da 20 mln in 2 rate, al giocatore 3 mln bonus compresi per 5 anni".