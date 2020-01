Il Roma - Giuntoli è scatenato: vuole dare Rodriguez a Gattuso

Ultimissime calcio Napoli -Non si vuole fermare il Napoli: tre giorni alla fine delle trattative, ma il ds Cristiano Giuntoli è operativo più che mai. Dopo aver chiuso per Politano, ha concentrato le energie su Ricardo Rodriguez (nella foto) del Milan. Il terzino sinistro svizzero è un pallino di Gattuso, e sin dall’inizio del calciomercato, il Napoli ha cercato di arrivarci. Ma le difficili condizioni poste dal Milan hanno favorito i turchi del Fenerbahce, che avevano praticamente preso il terzino. Poi lo stop della federazione turca per via del Fair Play finanziario e Napoli che è tornato alla carica. Non cambiano le condizioni offerte dagli azzurri, tuttavia. Proposto al Milan un semplice prestito con diritto di riscatto, mentre il Fenerbahce si era impegnato a pagare il calciatore 8 milioni. Se Maldini e Boban diranno sì, l’operazione si può concludere, anche perché Rodriguez gradisce la destinazione Napoli.