Il Roma, Fedele sicuro: "Icardi può vestire la maglia azzurra, sarebbe la prima mossa saggia di ADL!"

Bellissimo Napoli, un immenso Koulibaly, un ottimo Mertens, un rivitalizzato Ghoulam, ma da questa vittoria spettacolare su un'Inter senza ritmo e senza gioco (ora capisco perché cercano un allenatore), arriva una conferma: occorre un vero centravanti. E allora pensiamo al futuro che oggi è l'unica cosa che interessa al tifoso. Già si sprecano i nomi dei probabili acquisti e delle quasi certe partenze. E ne leggeremo ancora tanti fino alla chiusura del mercato ad agosto. Io sul tema dico, anzi ripeto, la mia: Mauro Icardi potrebbe davvero vestire la maglia azzurra nella prossima stagione. Chi me lo ha detto? È stato un noto e stimato professionista, il cui nome lo renderò pubblico solo nel caso in cui dovesse essere vero quanto mi è stato riferito. Un suo paziente gli avrebbe assicurato che è in corso di ristrutturazione una villa tra Marechiaro e Posillipo dove dovrebbero vivere l'attuale bomber dell'Inter e sua moglie Wanda con figli. Di più non so. Piuttosto, a mio giudizio, sottolineerei che questa potrebbe essere la prima vera mossa saggia fatta dal presidente azzurro per riappacificarsi con quella parte della tifosera che non perde occasione per contestarlo allo stadio e con il recente volantino che circola in città. L'arrivo di Icardi darebbe il via al nuovo ciclo firmato Ancelotti nell'anno in cui le cosiddette grandi del campionato cambieranno allenatore. E il Napoli potrebbe approfittare soprattutto della rivoluzione della Juve che oltre a sostituire il vincente Allegri dovrà ricostruire quel pacchetto difensivo che era stata la vera forza delle vittorie dei bianconeri. Ma al Napoli può bastare il solo Icardi? Certamente no, soprattutto se a partire molto probabilmente saranno Insigne, Mertens, Mario Rui e Hysaj, quattro giocatori che faranno incassare bei soldini alla società. Quindi con un bel po' di attivo ci sarebbe la possibilità di andare a pescare sul mercato due buoni laterali, un centrocampista di qualità e un vice di Callejon. Insomma sarebbe l'anno buono per puntare al tricolore con buone possibilità di riuscita, nella speranza che mister Ancelotti dimostri di essere davvero quel pluridecorato tecnico in grado di dimostrare ancora il suo vero valore. E poi dopo le dichiarazioni di De Laurentiis che vedrebbe bene De Rossi nel Napoli, allora si può davvero sperare nell'arrivo non solo di giovani ma anche di giocatori di provata esperienza.