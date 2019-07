Il Roma - De Laurentiis punta Icardi, ma Maurito vuole solo la Juve e Sarri

Ultime calciomercato Napoli- Come balla questo attacco del Napoli. Tante conferme e arrivi di grosso calibro: uno è nelle aspettative di tutti, con molti che lo danno per certo. Si tratta di James Rodriguez. E poi c’è Hirving Lozano, un altro obiettivo che il club azzurro è determinato a centrare. Acquisti con conferme pesanti: Milik non si tocca, Younes non è neanche finito nelle voci di mercato perché è destinato a rimanere. Callejon e Mertens possono restare anche con il contratto in scadenza. Insigne è discusso, ma anche lui è nei pensieri di Ancelotti. Ebbene sì, l’allenatore azzurro ha in mente un super attacco. È vero, qualche partenza ci sarà: Ounas e Verdi, due nomi che hanno fatto così così in questa stagione, e che saranno rimpiazzati da calciatori di calibro. Uno dovrebbe essere James, l’altro potrebbe essere Lozano, se Insigne resterà. Un parco attaccanti da paura, ma non dovrebbe finire qui: si vocifera da tempo anche del possibile acquisto di un “9”, un centravanti, un calciatore da affiancare a Milik. In effetti al Napoli esterni e seconde punte non mancano, compresi i possibili arrivi di James e Lozano. Invece servirebbe un attaccante centrale che possa sostituire il polacco, o comunque mettersi in diretta concorrenza con lui.

IL NAPOLI CI STA PENSANDO, forse: di certo lasciare solo Milik sarebbe un piccolo rischio, anche se l’eventuale arrivo di Lozano consentirebbe di giocare con il falso nueve, tenendo presente anche Mertens. In effetti la possibilità di vedere una prima punta non è fantasiosa e nemmeno così remota. Un attaccante, ma chi? Si sogna anche in questo caso, soprattutto se il nome è quello di Mauro Icardi: l’argentino dell’Inter è reduce da un’annata da incubo. Ha giocato poco e non bene, travolto dalle polemiche e da mesi in cui è stato fuori rosa. Anche adesso non se la passa bene. Con l’arrivo del nuovo allenatore Antonio Conte rimane ai margini. La società non lo vuole, il nuovo tecnico non si oppone. È stato messo “gentilmente” alla porta, ma lui per ora dice di voler rimanere all’Inter. Una brutta gatta da pelare per la moglie-procuratrice Wanda Nara, che per ora adotta la strategia dell’attesa. Intanto Icardi è stato convocato per il ritiro, poi si vedrà. L’Inter vuole toglierselo di torno, e per questo potrebbe quasi svenderlo. 40 o 50 milioni potrebbero bastare. Un’occasione per molti, sicuramente anche per il Napoli.

AURELIO DE LAURENTIIS lo aveva scelto per sostituire Gonzalo Higuaìn nel 2016. Una serie di viaggi a Milano con l’elicottero per convincere Wanda Nara, ma non ci fu verso. L’argentino, pur ammiccando alle offerte del Napoli, non aveva intenzione di lasciare l’Inter, ed anzi aspettava il rinnovo, che poi arrivò portandogli un cospicuo aumento di ingaggio. Un rifiuto che infastidì De Laurentiis, che dovette “ripiegare” sul solo Milik, nonostante fosse pronto a prendere sia il polacco che Icardi grazie ai soldi della clausola di Higuain. Un interesse che non si è mai sopito, e che oggi stuzzica il presidente azzurro. Nel 2016 aveva offerto 65 milioni di euro all’Inter, oggi sa che quella cifra i nerazzurri se la possono sognare. Prendere Icardi con 50 milioni o meno è una possibilità ghiotta. Difficile però accontentare il capriccioso argentino, che chiede un ingaggio vicino ai 10 milioni di euro l’anno, ma soprattutto desidera andare alla Juventus, e solo alla Juve. Un ostacolo per qualsiasi acquirente e per l’Inter, che non può cederlo a nessuno e che al Napoli lo darebbe, anche a costo di rinforzare una rivale. Icardi vuole la Juve, ma i bianconeri devono prima cedere Higuain, se ci riusciranno. Un affare in stallo, ma il Napoli resta vigile: un cambio di idea, una sorpresa: nel calciomercato tutto può succedere.