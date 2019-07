Il Roma - "Arriva o no", a Dimaro i tifosi sognano James. Ma alcuni restano pessimisti

EL BANDITO. James Rodriguez resta il sogno dei tifosi del Napoli. E naturalmente di Carlo Ancelotti. Il giocatore colombiano è diventato parte integrante del ritiro di Dimaro e ovuque ci siano capannelli di fan partenopei si parla di lui. «Arriva o non arriva?», si chiedono tutti. C’è tanto ottimismo ma pure chi è convinto che il presidente non riuscirà a convincere il Real a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Don Aurelio, però, è sereno perché convinto che la volontà del calciatore e l’esperienza di Mendes possano far chiudere l’affare. Non certo il 2 settembre. Magari un po’ prima. Portarlo eventualmente a Dimaro appare difficile poiché si va via il 27 mattina. Ma anche se dovesse arrivare a Ferragosto non sarebbe male. L’attesa sarà difficile ma alla fine conterà il risultato. E se James dovesse vestire la maglia azzurra ci sarebbe veramente l’apoteosi in città. L’entusiasmo salirebbe a mille e per il Napoli aumenterebbero le chance per poter lottare con la Juventus per lo scudetto.