Il PSG molla Kvaratskhelia? Gazzetta: l'agente non ha voluto rompere col Napoli nonostante un'offerta monstre

Calciomercato SSC Napoli - Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Luis Campos si è reso conto che non ci sono altre strade, se non desistere dal proposito di aggiudicarsi Khvicha Kvaratskhelia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il Paris Saint-Germain aveva avuto un primo approccio con l’agente del georgiano Khvicha Kvaratskhelia nei giorni scorsi:

“I sondaggi erano stati incoraggianti, il giocatore aveva dato la propria disponibilità al trasferimento in Francia, convinto dalla proposta di un contratto di cinque anni a 7,5 milioni di ingaggio.

La posizione del suo procuratore Jugeli non è cambiata: l’ultima parola sarebbe comunque spettata a De Laurentiis. Per il presidente, tuttavia, Kvaratskhelia non è mai stato in discussione”