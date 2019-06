Il Napoli vuole accontentare Ancelotti, promessa per James Rodriguez. Dopo si punterà anche su Lozano!

Ultimissime calcio Napoli - Lorenzo e Roberto Insigne, Younes, Tutino, Verdi, Callejon, Ounas, Ciciretti, Milik, Mertens, Inglese e Vinicius: tra punte ed esterni sono ben 12 i calciatori attualmente in rosa del Napoli, troppi per pensare ad altri acquisti. L'edizione odierna di Tuttosport torna sulle recenti parole del presidente Aurelio De Laurentiis «Dobbiamo vendere».Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ancora non può schiacciare il piede sull’acceleratore anche con un nome di gradimento per Carlo Ancelotti: James Rodriguez.

Notizie calcio Napoli - La promessa James Rodriguez

La promessa della SSC Napoli al tecnico c’è, provare a prendere il suo pupillo al Real Madrid, reduce da due stagioni sotto tono al Bayern Monaco (7 gol in 28 presenze quest’anno), purché l’operazione sia alla portata del club azzurro. Cioè, prestito con diritto (non obbligo) di riscatto e ingaggio così come è adesso, 6,5 milioni (più 500mila euro di bonus): accetterà il Real Madrid? Magari sì. Intanto il Napoli proverà a vendere per poi cercare una strada per acquistare un altro beniamino dell’allenatore azzurro, Hirving Lozano. Sul cartellino del messicano in forza al Psv c’è un vero e proprio guazzabuglio, perché il club olandese detiene una larga parte dello stesso, il resto è suddiviso tra i precedenti agenti messicani del calciatore (ora la procura è di Raiola) e Marcel Brands, attuale dg dell’Everton ed ex del Psv. Ma il vero problema, per le metodologie del Napoli, sono i diritti di immagine che appartengono per intero agli agenti messicani.