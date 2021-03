Il Napoli torna su Veretout? Gazzetta: Giuntoli riprenderà il discorso interrotto con la Roma a settembre

Calciomercato Napoli - A prescindere da quello che sarà l’esito finale di questo campionato, il Napoli è già proiettato sul futuro. Potrebbe sembrare prematuro parlare di mercato, ma una bozza del programma c’è già, secondo la Gazzetta dello Sport.

“Cristiano Giuntoli è in continuo contatto coi suoi collaboratori che stanno seguendo alcuni giocatori sparsi per l’Europa. Per il centrocampo non è escluso che ci possa essere un ritorno su Jordan Veretout, un vecchio pallino di Giuntoli che riprenderà il discorso interrotto con la Roma a settembre scorso”