Il Napoli tiene sotto osservazione Parisi, c'è anche un altro club sulle sue tracce

Con l'addio di Ghoulam il Napoli si è messo sulle tracce di profili i piede sinistro. Tra questi c'è Parisi dell'Empoli come sostenuto dal portale Gazzetta.it

Altro prospetto sotto osservazione del Napoli è Fabiano Parisi, irpino di Solofra, classe 2000. Nell’Empoli ha giocato un’ottima stagione. E anche altri club importanti, come l’Inter, sono su di lui.

Affari come quello del 2019 su Di Lorenzo, dimostrano che fra i presidenti Corsi e De Laurentiis certi accordi si fanno in maniera diretta, senza troppi intermediari. Vediamo se si entrerà in una trattativa diretta fra i presidenti. Perché il “buco” del terzino sinistro va risolto una volta per tutte