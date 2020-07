Il Napoli sulle tracce di Gabriel, il Lille lavora al sostituto! I francesi si muovono per Lyanco del Torino

Ultime notizie mercato Napoli - Stando a quanto riportato da Sky Sport, il futuro di Lyanco potrebbe non essere a Torino nonostante il rinnovo di contratto siglato appena un anno. Sulle sue tracce si sta muovendo, infatti, il Lille che potrebbe acquistarlo alla fine di questa stagione. Di riflesso la notizia riguarda anche il Napoli, dal momento che gli azzurri, oltre che su Victor Osimhen, apprezzano e non poco le doti di Gabriel del Lille. Insomma, il brasiliano del Torino, approdando in terra transalpina, potrebbe liberare il centrale difensivo che tanto piace a Cristiano Giuntoli ed a Gattuso.

Lyanco Nel mirino del Lille