Il Napoli punta De Paul e Zaccagni! Il Mattino: da tempo sono monitorati, cifre e dettagli

Ultime mercato Napoli - De Paul e Zaccagni, i due trequartisti di qualità che il Napoli segue da tempo: il gioiello dell'Udinese e quello del Verona da tempo sono monitorati dal club azzurro. Ne parla Il Mattino.

“Sondaggi effettuati in passato per l'argentino, punto di forza della squadra di Gotti, che però è fortemente nel mirino anche dell'Inter: la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni. Per Zaccagni il direttore sportivo Giuntoli si è mosso già in anticipo a gennaio: più di un contatto e discorso rimandato a giugno. La trattativa, quindi, può decisamente diventare calda in questa sessione di calciomercato, operazione economica intorno ai 20 milioni, situazione da seguire con attenzione”