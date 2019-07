Il Napoli supporta il Bari, CorSport: gli azzurri gireranno Folorunsho in Puglia, possibile triangolazione per un difensore

Il Bari resta attivissimo sul mercato, lavorando su più fronti per rivoluzionare l’organico in tutti i reparti. Anche grazie all’aiuto del Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e proprietario anche del Bari

Triangolo di mercato con Napoli e Bari