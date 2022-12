Il Napoli ha preso una decisione su Demme, la svela il CorSport

Come prosegue il mercato del Napoli? Il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non si precludono nulla, come racconta il Corriere dello Sport.

Addio Demme, le ultime

“Non si precludono neppure l’idea di lasciar partire Demme, che reclama spazio. L’attuale volontà è quella di blindarlo almeno fino al termine della stagione. La Salernitana ci aveva provato e, come altri club, potrebbe tornare alla carica. Sarà il giocatore a decidere”

