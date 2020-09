Il Napoli considera incedibile Petagna, respinte offerte anche dalla Premier. Domani primo allenamento con Gattuso: il ragazzo vuole giocarsi le sue carte [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - L'ha sognata, l'ha voluta con forza ed ora finalmente può dire la sua. Oggi è iniziata ufficialmente l'avventura di Petagna in azzurro: l'attaccante è sbarcato in città e domani sosterrà il primo allenamento al Training Center di Castel Volturno.

Andrea non è uno che ascolta molto le indiscrezioni di calciomercato, ma sa di avere già un singolare record: è il calciatore che, senza nemmeno aver fatto un allenamento con la sua nuova squadra, figura in ogni trattativa in uscita del Napoli. In mattinata è circolata l'indiscrezione secondo cui il Parma sarebbe interessato sia all'ex Spal che al centrale Luperto con una possibilità di ritorno in Campania di Inglese.

Secondo le notizie raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, il calciatore è considerato incedibile (almeno fino ad oggi) ma non solo: sono state respinte al mittente anche ricche offerte dalla Premier League.

Gattuso vuole vedere all'opera il gigante triestino che, pur rispettando Osimhen e Mertens, ha una voglia matta di dimostrare il suo valore per ritagliarsi un minutaggio sempre più importante. D'altronde, per caratteristiche fisiche e tecniche, si sposerebbe perfettamente sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Osimhen e Mertens sono due attaccanti veloci e tecnici, ma non hanno nelle loro corde il gioco spalle alla porta o di sponda. In alcune gare servirà anche la fisicità per sbloccare il risultato oppure difenderlo, ragion per cui Petagna può tornare utilissimo.

Per chi se ne fosse dimenticato, questo ragazzo ha fatto le fortune della prima Atalanta di Gasperini. Il lavoro 'sporco' in area di rigore portò in gol gli esterni e le mezzali con una frequenza importante. Alla Spal ha dimostrato di avere anche doti realizzative andando per due anni consecutivi in doppia cifra. Lasciare Napoli non è nell'ordine delle idee di Petagna: vuole restare perché crede in questo progetto. Basterà per chiudere gli spifferi di mercato? Questo potrà dirlo soltanto il campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA