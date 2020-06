Calciomercato Napoli - Il Napoli da mesi si guarda intorno per il sostituto di José Callejon, come racconta Repubblica:

“Ha seguito e non molla ancora Boga del Sassuolo che però gioca prevalentemente sulla corsia opposta. La valutazione è molto alta e il Napoli da qualche giorno ha accelerato per Cengiz Under della Roma. Il Napoli ha preso contatti, si lavora alla valutazione dell’esterno. Il Napoli vorrebbe investire circa 25 milioni di euro per assicurarsi Under”