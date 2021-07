Il Napoli aveva in pugno Basic, ecco perché è saltato tutto

Calciomercato Napoli - L'edizione online di Repubblica riporta le ultime notizie in chiave calciomercato che interessano il Napoli:



"Napoli alle prese con l'infortunio di Diego Demme. Il tedesco tornerà a disposizione di Spalletti tra 8-12 settimane e la società sta monitorando il mercato, alla ricerca di un'occasione, senza dimenticare l'indice di liquidità che penalizza non solo il Napoli ma altre squadre di Serie A. Giuntoli qualche mese fa aveva in pugno Toma Basic del Bordeaux, ma il calciatore croato - almeno per ora - è promesso sposo della Lazio".