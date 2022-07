Il Monza chiede Petagna ad una condizione ma Giuntoli non vuole correre un rischio

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato del Napoli: il club si concentra sugli affari in entrata dopo aver ceduto Koulibaly. Tanti i nomi accostati al Napoli ed il quotidiano analizza tutte le possibili piste.

Lì davanti Petagna ha il Monza che lo insegue: lo vuole in prestito con riscatto obbligatorio solo in caso di permanenza in serie A. Giuntoli non vuole correre il rischio di ritrovarselo tra dodici mesi e chiede che l’obbligo scatti alla ventesima presenza. Un piccolo braccio di ferro.