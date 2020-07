Il Messaggero - Under ha le valigie pronte, attende che il Napoli perfezioni l'offerta! Domani nuovo incontro

Notizie Calcio Napoli - Demotivati, sulle gambe, molti già con la testa altrove. È la fotografia dei calciatori della Roma, secondo l'edizione odierna de Il Messaggero:

"Under ha le valigie pronte e attende soltanto che il Napoli perfezioni/migliori l' offerta. Le parole ieri di un collaboratore di Ramadani è propedeutico soltanto a innescare un'asta che al momento non c'è. Proprio per questo motivo se la Roma continua a chiedere 35 milioni, De Laurentiis è fermo a 25, disposto ad inserire al massimo 6 di bonus. Domani nuovo incontro"