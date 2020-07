Il Messaggero - Cengiz Under ha già dato il via libera al Napoli: le cifre del nuovo ingaggio. Tra i due club distanza minima

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Messaggero scrive su Cengiz Under ed il Napoli: "La risposta data ieri da Fonseca sul mancato utilizzo di Under («Non gioca per strategia, condizione…») nasconde in realtà vicende di mercato (anche se questa sera Cengiz è in lizza per una maglia). Il Napoli è in pressing. La Roma, partita da una richiesta pre-Covid di 40 milioni, è scesa a 35. Ancora troppi per il club azzurro che ne offre 25 più 6 di bonus. Distanze non impossibili da colmare anche perché De Laurentiis e Giuntoli si fanno forti del sì del calciatore. Under infatti ha già dato l’ok al trasferimento a fronte di un ingaggio che, benefit inclusi, raggiunge i 3 milioni. Cengiz attualmente a bilancio figura a 7,8 milioni"