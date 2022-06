Il Mattino - Ultimo rilancio del Napoli per Deulofeu: potrebbe decidere di cambiare obiettivo

Gerard Deulofeu avrebbe detto sì al Napoli secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Mattino. Dal quotidiano si legge:

Ora, però, ci sarà da trovare l’accordo con l’Udinese che notoriamente non è la più economica delle botteghe, anzi.

Certo, i rapporti tra i patron (De Laurentiis e Pozzo) potrebbero giocare un ruolo fondamentale per venirsi incontro, ma una cosa è sicura: per meno di 15 milioni, lo spagnolo non lascerà il Friuli.

Questo, però, potrebbe essere anche l’ultimo rilancio da parte del Napoli, che qualora dovesse ricevere una contro offerta al rialzo, potrebbe anche decidere di cambiare obiettivo