Il Mattino su Lukaku: il Napoli spera nel prestito ma potrebbe offrire 20-25mln! Spunta una base contrattuale

Calciomercato SSC Napoli - Romelu Lukaku temporeggia di fronte ai petrodollari arabi, vuole aspettare il Napoli di Antonio Conte come racconta Il Mattino.

Il Chelsea sarebbe ben lieto di cedere il belga Romelu Lukaku agli sceicchi arabi per incassare la clausola fissata a circa 44 milioni di euro:

“Il Napoli invece resta alla finestra, spera in un prestito e, alla peggio, proverà a sferrare l'attacco con un'offerta sui 20/25 milioni per l'acquisto a titolo definitivo. Altra cosa sarebbe il contratto all'ombra del Vesuvio con un accordo su base biennale ed opzione per il terzo anno.

Altro ancora l'ingaggio, considerando che Lukaku ha uno stipendio da 11 milioni a stagione con i blues (l'anno scorso a Roma si era accontentato di 7,5 all'anno)”