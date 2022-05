Il Mattino - Stallo totale con ADL, Mertens prende tempo: il motivo

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio al capitolo rinnovi. La società di De Laurentiis è intenzionata a dare un netto taglio al monte ingaggi ma resta da trovare un punto d'incontro con le esigenze dei calciatori. Dal quotidiano si legge:

Si avvicina il momento clou per capire il destino di Mertens: fino ad adesso né De Laurentiis né il belga hanno parlato di cifre. Lo stallo è totale. Il Napoli aspetta una chiamata di Mertens: sembra paradossale, ma club e Dries si sono accordati così. In realtà, De Laurentiis si attendeva qualcosa già in questi giorni, ma Mertens ha preso tempo. Ora c’è la nazionale passeranno altri giorni. Deve capire se le voci della Mls sono vere.