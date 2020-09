Il Mattino - Sporting-Napoli, Osimhen ha voglia di riscatto: assenti cinque calciatori pronti alla cessione

Napoli - Male Osimhen nell'ultima amichevole del Napoli con il Pescara. Come riporta Il Mattino, il nuovo acquisto ha già voglia di riscatto vuole farlo subito stasera contro lo Sporting Lisbona. Un reparto offensivo che si allarga sempre di più tra conferme e sorprese, come quella di Petagna che all'esordio in pochi mnuti ha messo a segno 2 assist e 1 gol. Ancora assenti Milik, Younes, Malcuit, Ounas e Llorente tutti e quattro sul mercato e che non saranno convocati per il match di stasera. Con loro mancheranno Mario Rui e Lobotka per infortunio.