Spalletti vorrebbe tenere Ospina, ma c'è un poker di nomi per sostituirlo

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti vorrebbe tenersi il portiere David Ospina ma non farà alcun braccio di ferro, secondo l'edizione odierna de Il Mattino:

"Che il ciclo di questo gruppo fosse al capolinea lo sapeva al momento della firma. In porta ci sono in pista Vicario dell'Empoli, Skorupski del Bologna, Musso dell'Atalanta e Luis Maximiliano del Granada"

"Mertens e Ospina? Quello che può diventare pericoloso è il fine ciclo che ha mostrato anche di avere molti leader a scadenza, la partenza del capitano che già a gennaio sapevamo sarebbe partito. Perderli tutti è difficile, si comprano i calciatori ma fare il leader ti porta via un po' di tempo. Dal punto di vista tecnico, per Mertens la storia parla per lui. Il contributo che ha dato anche in questa stagione è stato importantissimo. Stesso discorso vale per Ospina: sono calciatori che hanno esperienza che possono trasferirla nello spogliatoio anche quando non parla. David è un calciatore che parla poco, dolcissimo ma non alza mai la voce e ha il rispetto dei propri compagni"

