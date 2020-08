Il Mattino - Sepe torna con una cessione tra Ospina e Meret! Accetterebbe l'alternanza senza nessuna paura

Calciomercato Napoli - Il Napoli è già a lavoro in vista della prossima stagione, dopo l'acqusito di Victor Osimhen la società non ha intenzione di fermarsi. Come riportato da Il Mattino, ci sono molti obiettivi azzurri che potrebbero arrivare da un momento all'altro.

Sepe

Calciomercato: Sepe se parte uno tra Meret e Ospina

Questione Sepe, il portiere napoletano può tornare. L’impressione è che uno tra Meret e Ospina potrebbe andare via. E a quel punto l’ex azzurro ora al Parma potrebbe essere la prima scelta. Accetterebbe l’alternanza, non avrebbe paura a giocarsi il posto da titolare sia con il colombiano che con il friulano.