Scontro Milik-Napoli, vuole andare via a zero! Il Mattino: Sfumano Juve e Roma, non ci sono più club disposti ad investire

Calciomercato Napoli - Arrivano da Il Mattino gli ultimi aggiornamenti riguardo il mercato Napoli. Nonostante il caso di Coronavirus per il presidente De Laurentiis continuano le trattativa degli azzurri tra entrata e uscita.

Scontro tra il Napoli e Milik. Il giocatore è stato chiaro con il club: vuole andare via a parametro zero. Vuole restare per giocarsi le sue chance e poi partire tra un anno. Il presidente De Laurentiis vorrebbe incassare subito 40 milioni dalla cessione dell’attaccante arrivato.

Chiaro anche ieri Gattuso al termine della gara amichevole vinta contro il Pescara: Milik non ha voluto rinnovare e ora dovrà andare via. Una presa di posizione senza mezzi termini da parte di Gattuso che a tutti gli effetti chiude la porta in faccia al suo giocatore. Da qui al 5 ottobre, giorno in cui sarà chiuso il calciomercato, Milik e il Napoli dovranno trovare una soluzione per evitare di arrivare allo scontro definitivo.

Milik non ha mai aperto spiragli per il suo rinnovo di contratto con il Napoli e si è guardato intorno. Fino a quando Maurizio Sarri è stato l’allenatore della Juventus, il polacco ha sperato di approdare in bianconero, e quando poi a Torino è arrivato Pirlo ha capito di doversi trovare una nuova destinazione. La più probabile sembrava poter essere la Roma. Tutto questo, però, accadeva quando Dzeko sembrava destinato a lasciare la Capitale. Ora, però, la situazione è cambiata anche a Roma e Milik rischia davvero di non avere più pretendenti pronte a versare i famosi 40 milioni di euro richiesti dal Napoli per la sua cessione a titolo definitivo.