Il Mattino - Salernitana ad assistere a Napoli-Crystal Palace, ma c'è Demme al centro dei pensieri

Ultime notizie calcio Napoli - Ad assistere ieri a Napoli-Crystal Palace 3-1, c'era anche una delegazione della Salernitana. Vi abbiamo mostrato le immagini in tribuna, oltre alla lunga chiacchierata Sirigu-Morgan De Sanctis. Il portiere azzurro era infatti in tribuna, indisponibile per l'amichevole di ieri al Regnum Carya.

L'edizione odierna de Il Mattino racconta: