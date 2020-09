Il Mattino - Rinnovo Hysaj fino al 2025, ci siamo: le parti si aggiorneranno ma il Napoli punterà ancora su di lui

Ultime mercato Napoli - Nuovo rinnovo in vista, con importanti passi in avanti per concludere l'operazione: si tratta di Elseid Hysaj che aveva il contratto in scadenza 2021 e che resta a Napoli a prescindere dal rinnovo in questa 'ultima' stagione da contratto.

Calciomercato Napoli, rinnovo Hysaj: ci siamo

Ma l'edizione odierna de Il Mattino è certa, il Napoli punterà ancora su Hysaj:

Prosegue la trattative per il rinnovo di Hysaj, passi avanti in tal senso. Discorso a buon punto per il prolungamento fino al 2025 ma le parti dovranno aggiornarsi ancora per mettere a punto l'intesa. Il Napoli ha deciso di puntare ancora sul difensore albanese che ha il contratto in scadenza nel 2021.