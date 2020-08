Il Mattino - Ramadani consegna a De Laurentiis l'offerta del Manchester City per Koulibaly! Allan andrà all'Everton, non paritrà per Castel di Sangro

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly resta nel mirino dei top club. Come riporta Il Mattino, può lasciare Napoli. Intanto, il suo agente Ramadani ha presentato a De Laurentiis una offerta del Manchester City piuttosto bassa: 55 milioni. Il presidente del Napoli ne chiede 90. E trovare un punto di incontro a questa distanza non è semplice. Il senegalese, peraltro, a Napoli vive benissimo e Guardiola non ha offerto un ingaggio molto diverso da quello che percepisce qui. Insomma, non ci sono ancora le condizioni per cedere KK anche se tutti gli indizi lo danno in partenza. Allan andrà all’Everton, difficile che l’affare possa complicarsi. Via anche Ghoulam, Hysaj se non rinnova e Younes. Carriera azzurra ormai conclusa per Allan, Callejon e Milik. I tre calciatori potrebbero anche non aggregarsi a Castel di Sangro.