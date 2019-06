Il Mattino - Raiola attende l'affondo dell'Atletico per Insigne: ecco quanto lo valuta il Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio alle indiscrezioni e tutte le trattative che vedono interessato la Ssc Napoli. Dal quotidiano si legge:

Insigne è legato da un lungo contratto con il Napoli ma questo mercato potrebbe riservare delle sorprese perché il suo futuro non è ancora definito al cento per cento. In presenza di un’offerta convincente, infatti, potrebbe intavolarsi una trattativa ma tutto ciò dovrebbe avvenire in tempi rapidi .

La valutazione di Insigne è di almeno 90 milioni, il club azzurro lo considera un pezzo pregiato. Al momento non è arrivata nessun’offerta, l’Atletico Madrid ha mostrato un certo interesse per il capitano del Napoli.

Il supermanager Raiola sta monitorando la situazione per verificare se ci sono squadre interessate e se i Colchoneros decideranno di piazzare l’affondo

La sua eventuale partenza aprirebbe le porte all’acquisto del messicano Lozano del Psv, assistito anche lui da Raiola.