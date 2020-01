Il Mattino - Premier League, Inter e Juve su Meret! Diverse offerte all'agente, De Laurentiis fa muro

Calciomercato Napoli - E' sicuramente la stagione di Alex Meret, fra i più positivi nel Napoli nonostante le difficoltà dell'era Ancelotti. Il portiere giovanissimo degli azzurri, lo ricordiamo, classe '97, sta mettendosi in luce e attirando su di sè l'interesse delle grandi d'Europa. A tal proposito, il suo agente ha il telefono caldo.

A rivelare l'interesse di diverse squadre per Alex Meret è l'edizione odierna de Il Mattino, che scrive:

"La Premier è impazzita per il portiere che il Napoli considera incedibile e che andrà a formare una delle pedine su cui ripartire nella prossima stagione. Ma il procuratore, Federico Pastorello ha ricevuto diverse offerte per Meret. Anche in Italia, Inter e Juventus hanno già mostrato forti interessamenti. De Laurentiis non intende aprire alla sua partenza. Se arriverà offerte interessanti, potrebbe partire Karnezis".