Il Mattino - Osimhen non ha mai sciolto le riserve sull'idea Napoli, c'è stato un campanello d'allarme

Ultime mercato Napoli - Il pericolo Premier League si è materializzato. Dopo il sondaggio del Manchester United è stato il Liverpool ieri a muoversi per Osimhen attraverso un contatto con il suo nuovo procuratore D'Avila (sarebbe pronta un'offerta super da 7 milioni a stagione). Ne parla Il Mattino:

“Il Napoli si era mosso in anticipo raggiungendo una bozza di accordo con il Lille e strappando un gradimento di massima dell'attaccante: ora il Liverpool potrebbe pareggiare l'offerta del Napoli. La scelta di Osimhen di cambiare procuratore è stato il campanello di allarme: pur mostrando gradimento per la soluzione Napoli dopo la visita in città, non ha mai sciolto completamente le sue riserve perché il suo sogno era quello della Premier”