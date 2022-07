Il Mattino - Ore decisive per Petagna al Monza, manca l'Intesa col Napoli

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio alle operazioni di calciomercato del Napoli. In entrata ed in uscita, il quotidiano riferisce gli ultimi aggiornamenti.

Andrea Petagna che oramai da settimane flirta con il Monza. O meglio: è il club di Berlusconi a strizzare insistentemente l’occhiolino all’attaccante del Napoli, ma al momento tutti i tentativi fatti sono andati a vuoto. Queste ore, però, potrebbero essere decisive per limare gli ultimi dettagli e trovare l’intesa tanto con il Napoli quanto con il giocatore. Non è certo un mistero che Galliani abbia un certo feeling con il ragazzo e nelle sue ultime dichiarazioni ha ribadito l’interesse per Petagna. Una volta che il trasferimento in uscita sarà completato, il club azzurro si potrà concentrare sull’operazione Simeone.