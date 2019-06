Il Mattino - Niente attaccante, tramontate le piste Zapata e Quagliarella: piena fiducia a Milik

Non verrà acquistata una prima punta, lo riferisce l'edizione odierna del Mattino che specifica come l'idea di un attaccante di riferimento in casa Napoli sia tramontata. Il ritorno di Quagliarella è rimasto un pensiero di De Laurentiis, che ha poi escluso l'acquisto di Icardi e si è fermato a un sondaggio con l'Atalanta per Zapata, altro ex diventato molto prolifico. Si concede piena fiducia al polacco, capocannoniere azzurro (20 gol) che però non ha segnato nell'ultimo mese e mezzo della stagione. Il Napoli vuole rafforzare l'attacco con un laterale o un fantasista, o con entrambi.