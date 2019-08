Il Mattino - Nessuna possibilità per il passaggio di Hysaj alla Juventus, sull'albanese Roma e Tottenham

Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della SSC Napoli, lavora per sfoltire la rosa del club azzurro. Diversi esuberi da piazzare in giro per la Serie A, oltre a tanti giovani da valorizzare. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Con l'arrivo di Danilo alla Juve sfuma definitivamente la possibilità di un passaggio in bianconero di Hysaj: sul terzino albanese restano Roma e Tottenham. Il giovane attaccante Tutino passa in prestito secco al Verona, in uscita il difensore Tonelli, finito nel mirino del Sassuolo".