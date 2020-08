Calciomercato Napoli - Il Napoli inizierà il ritiro a Castel di Sangro dal 24 agosto. Come riporta Il Mattino, non c'è solo il mercato in uscita, ma gli azzurri restano sempre vigili con il ds Giuntoli sul mercato in entrata.

Napoli: Reguilon rifiuta

In difesa piace Reguilon, il terzino sinistro del Real Madrid. Ma il Napoli, per prenderlo adesso, può chiudere a una sola condizione: il prestito secco. Né il Real né il difensore intendono accettare questa proposta.