Il Mattino - Napoli-Dybala lungo braccio di ferro con l'agente

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato del Napoli: il club si concentra sugli affari in entrata dopo aver ceduto Koulibaly. Tanti i nomi accostati al Napoli ed il quotidiano analizza tutte le possibili piste.

Dybala è l’oggetto dei (non) desideri di quasi tutti. È lì, ma nessuno se lo prende. Lo farà davvero De Laurentiis? Chissà se è davvero suggestionato dall’idea che l’ingaggio dell’argentino potrebbe portare un minimo di serenità nei tifosi. Offerte non ne ha fatte ancora allo staff della Joya. Certo, i diritti di immagine non sono questione di poco conto visto che con il vecchio agente c’è stato un lungo braccio di ferro proprio sotto questa voce. In ogni caso, il Napoli è messo lì nel gruppone delle pretendenti, in questa specie di asta dove magari qualcosa pure verrà fatto prima o poi. Dal Napoli e da qualcun altro.