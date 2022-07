"Il Napoli si muove e adesso puo? davvero arrivare il momento di accogliere un nuovo bomber per far felice Spalletti. Cristiano Ronaldo resta una suggestione per via di costi che al momento non sono praticabili per il Napoli e allora il gioco e? presto fatto: serve un’uscita per sbloccare il domino delle entrate", scrive così Il Mattino oggi in edicola scartando l'ipotesi CR7 per due piste molto più verosimili quali quelle di Simeone e Raspadori.