Il Mattino - Napoli-Castagne, l'operazione potrebbe chiudersi nei prossimi giorni: prima Giuntoli dovrà cedere Hysaj e Mario Rui

De Laurentiis e Giuntoli lavorano d'intesa per individuare un terzino per la fascia sinistra dopo aver praticamente già acquistato Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli. Per la fascia sinistra l'obiettivo numero uno resta Castagne dell'Atalanta: il Napoli resta in pole position per il cartellino del ragazzo di Gasperini. L'operazione potrebbe addirittura chiudersi nei prossimi giorni ma in contemporanea i partenopei proveranno a piazzare Hysaj all'Ateltico Madrid e Mario Rui al Benfica. Sullo sfondo resta la pista che porterebbe a Theo Hernandez del Real Madrid.