Il Mattino - Napoli, a centrocampo spunta Miretti: è un pupillo di Manna, sì di Conte

Calciomercato SSC Napoli - Nome nuovo a centrocampo, che spunta fuori dopo il summit delle scorse ore fra Conte e Manna: si tratta di Fabio Miretti, giovane talento della Juventus.

Fabio Miretti ha 20 anni ed è un classe 2003, che rientrerrebbe nella lista degli Under. Ci pensa il Napoli, secondo quanto scrive oggi in edicola Il Mattino di Napoli:

"Di Lorenzo piace alla Juve con cui si ragiona anche per il centrocampo. Il nome nuovo è quello di Fabio Miretti che è un profilo che piace a Conte e che il ds Manna conosce dai tempi della Next Gen bianconera. Quest'anno Miretti, 21 anni il 3 agosto prossimo, è stato impiegato con una certa continuità sia da Allegri, sia nell'appendice con Montero in panchina: per lui 28 presenze due reti e due assist".