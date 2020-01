Il Mattino - Monte ingaggi Napoli: superata quota 100 mln! Senza Champions si candidano ad andare via i top [GRAFICO]

Calciomercato Napoli - Monte ingaggi Napoli: il muro dei 100 milioni è caduto, all’incirca 101 milioni di stipendi lordi, cifra lievitata di altri 4 milioni (i ratei da qui a giugno) degli ingaggi di Demme, Lobotka e Politano. Il Mattino, analizza la crescita del monte ingaggi del Napoli sotto la gestione De Laurentiis. Crescita iniziata nel 2014/15 con 70 milioni e che passo dopo passo a portato a questa cifra-record per gli azzurri.

Dopo aver partecipato per undici stagioni di fila al grande ballo d’Europa (tra Champions ed Europa League), il Napoli rischia. La Champions vista in tv il prossimo anno porterà alla perdita di una vagonata di quattrini dell’Uefa: l’ultima volta che è avvenuta, nella stagione 15/16 il Napoli aveva un costo-lavoro di 74 milioni di euro. Una sola stagione senza Champions, può essere fronteggiata. Ma due senza la coppa che sommerge d’oro è complicata. Ed è in questa ottica che il Napoli ragiona.

Non bisogna guardare in casa Inter: la campagna di riparazione ha portato a un rosso di 22 milioni di euro solo per gli stipendi di Eriksen, Young e compagnia. È evidente, infatti, che in estate qualcosa in casa Napoli dovrà succedere, anche perché i candidati ad andare via sono proprio quelli che hanno le buste paga più alti (gli oltre 11 milioni lordi di Koulibaly; i quasi 6 milioni di Callejon e così via). I contratti davvero pesanti sono pochi e forse l’unico obiettivo che non è stato centrato in questa finestra dimercato era quello di risparmiare un bel po’ di milioni lordi, intervenendo prima di tutto su Ghoulam (4,4 milioni di euro a stagione) e pure di Younes (che pure ha uno stipendio di circa 2,5 milioni lordi). Ma non è certo colpa del ds Giuntoli se i due esuberi hanno puntato i piedi dicendo di no a ogni proposta di trasferimento. Intanto, è andato via Tonelli (2,5 milioni pagati dalla Sampdoria) che ha consentito di risparmiare uno stipendio di circa 1 milione di euro.

Adesso il Napoli paga ingaggi più bassi della Juventus, del Milan, dell’Inter, della Roma e del Milan. Rino Gattuso. Da qui a fine anno guadagna 1,4 milioni lordi, ovvero meno della metà del suo predecessore Carlo Ancelotti, esonerato senza grandi rimpianti l’11 dicembre. I icavi per i club italiani, non solo il Napoli, sono un bel problema, è inevitabile, anzi vitale, tenere d’occhio i costi. Visto che è rarissimo trovare calciatori che si privano di parte dello stipendio se le sorti del proprio club improvvisamente prendono altre vie, l’unica strada per alleggerire le spese è eliminare gli stipendi più alti. E limitare gli aumenti.