Il Mattino - Milik non sul mercato per ora, il polacco possibile pedina di scambio per arrivare ad Icardi

Continuano ad inseguirsi relative al mercato degli attaccanti in casa Napoli. Il nome in cima alla lista, James Rodriguez a parte, pare essere quello di Mauro Icardi ed ovviamente un eventuale arrivo del bomber argentino metterebbe di fatto alla porta Arek Milik. Come evidenziato dall'edizione odierna del "Mattino", il polacco al momento non è sul mercato ma potrebbe essere inserito nella trattativa con l'Inter proprio per arrivare all'ex punta della Sampdoria. Inoltre, ai nerazzurri potrebbe far comodo dal momento che anche loro sono a caccia di un bomber.