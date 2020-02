Il Mattino - Milik non rinnova con il Napoli! Parti distanti e irrigidite dopo l'acquisto di Petagna, tre club pronti ad acquistarlo in estate

Ultimissime calcio Napoli- Ha deciso di festeggiare con qualche giorno d’anticipo, Arek Milik, un momento di serenità per l'attaccante polacco che ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2021. Come riporta Il Mattino, quello che emerge nelle ultime ore è un preciso orientamento a non firmare, a restare fermo sulle attuali posizioni.

Milik

Mercato Napoli: Milik non rinnova, parti distanti

Manca l’accordo con il Napoli sull’ingaggio e anche per la clausola. Milik ha chiesto cifre vicine al doppio dell’attuale stipendio, quasi 5 milioni di euro. Inoltre, il suo agente Pantak ha sempre respinto al mittente la volontà del club di inserire una clausola di 90 milioni. L’acquisto di Petagna, poi, ha ulteriormente irrigidito le parti: filtra che due società, una tedesca e una inglese, siano pronte ad acquistare il cartellino dell’attaccante, senza, però, spendere cifre folli, anche perché partono dalla consapevolezza che Milik non rinnoverà con il Napoli e che nel 2021 si svincolerebbe a parametro zero. Ecco perché un’offerta importante, lontana dagli standard ipotizzati in passato ed accettabile dal Napoli, può oscillare anche tra i 40 ed i 50 milioni. Accanto alla questione economica c’è, quindi, anche quella progettuale: dalla certezza di mettere Milik al centro del progetto, si è passati ad una reciproca incertezza.